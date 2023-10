Elicottero precipita nel vuoto a Carrara e prende fuoco: in un primo momento, era stato riferito che la pilota che si trovava a bordo del velivolo fosse dispersa. A distanza di alcune ore dalla tragedia, è stato riferito che la giovane donna di 28 anni è stata rinvenuta morta. L’incidente è avvenuto in una zona al confine tra la Toscana e la Liguria.

Elicottero precipita sulle colline di Carrara

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero civile è precipitato nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni (La Spezia). Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri, ancora in cerca della giovane pilota. A dare l’allarme è stato il titolare di un ristorante-pizzeria a Ortonovo, che ha assistito all’incidente.

Dispersa pilota 28enne: trovata morta dopo ore di ricerche

“Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo”, ha raccontato l’uomo ai carabinieri. Il suo ristornate, infatti, è ai piedi delle colline sulle quali è precipitato l’elicottero pilotato dalla 28enne dispersa. “Qui passano spesso gli elicotteri, ma oggi quell’elicottero faceva un rumore strano – continua il titolare – Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. E’ stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri”. L’elicottero è precipitato “proprio sul confine tra Luni e Carrara, che corre sulla collina in mezzo al bosco. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto”, racconta.

Si sono infine concluse nel peggiore dei modi le operazioni di ricerca della squadra di Protezione Civile del Comune di Luni per ritrovare la pilota a bordo. La 28enne, infatti, è stata trovata morta.

Elicottero precipita a Carrara: chi era la pilota Naomi Maiolani

Si chiamava Naomi Maiolani la pilota di 28 anni morta a seguito dello schianto dell’elicottero che, venerdì 27 ottobre, è precipitato e ha preso fuoco a Carrara. Dopo essersi diplomata nel 2009 all’Istituto Tecnico Aeronautico Francesco Baracca di Forlì, presso il quale era diventata perito tecnico di trasporto aereo, Maiolani si era spostata nel 2014 a Bologna per frequentare l’università. Nel 2017, poi, era entrata nella scuola di formazione della Italfly Aviation di Trento, ottenendo la vicenda da pilota commerciale. In Italfly, aveva cominciato a lavorare nel febbraio 2019, ricoprendo il ruolo di istruttrice di Conoscenza Teoretica.

Stando a quanto scritto sul profilo LinkedIn della ragazza, è stata anche volontaria della Croce Rossa.

Repubblica, invece, ha riferito che al momento la 28enne lavorava per l’Elitellina Srl, azienda con sede a Sondrio. Proprio presso la sede dell’azienda la pilota si stava raggiungendo quando si è schiantata nei boschi tra Toscana e Liguria.