Elicottero si schianta in Pakistan: tre morti

Tragedia in Pakistan: elicottero della marina si schianta nel sud-ovest del Paese causando la morte di tre persone. L’incidente, a quanto si apprende, si è verificato durante un volo di addestramento.

La drammatica vicenda si è consumata nella giornata di lunedì 4 settembre quando un elicottero della marina è rimasto vittima di un incidente aereo a Gwadar, città costiera situata nella provincia sud-occidentale del Baluchistan del Pakistan. Il velivolo della Sea King si è schiantato durante un volo di addestramento.

Nel sinistro, hanno perso la vita tutti e tre i membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo del mezzo.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che lo schianto sia stato provocato da un problema tecnico. A seguito del terribile incidente, le autorità pakistane hanno avviato un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto.

Lo schianto è stato immortalato in un video diffuso sui social e rapidamente diventato virale. Le immagini mostrano l’elicottero mentre ruota su se stesso poco prima di spaccarsi e precipitare al suolo.

Pakistan’s Navy sea king helicopter crashed in Gwadar, 3 crew members died in the incident.#PakistanArmy #pakistannavy CCTV footage…!!! 📷 pic.twitter.com/vLlEj66aO5

— Aqssss (@AqssssFajr) September 4, 2023