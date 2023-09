Florida, famiglia avvelenata da un dottorando in chimica: incastrato grazie a una telecamera nascosta

Florida, famiglia avvelenata da un dottorando in chimica: incastrato grazie a...

Florida, famiglia avvelenata da un dottorando in chimica: incastrato grazie a...

Insospettito dai forti odori chimici nell’appartamento, dai malori continui suoi, di moglie e figlia di pochi mesi, decide di installare davanti alla porta di casa una telecamera di videosorveglianza, per poi scoprire che dietro tutto questo c’era un tentativo di avvelenamento da parte del vicino di casa.

Vicino di casa tenta di avvelenare un’intera famiglia: “Il loro wc era troppo rumoroso“. Arrestato

È accaduto a Tampa, in Florida, dove il 36enne Umar Abdullah ha colto sul fatto il vicino del piano di sotto, Xuming Li, coetaneo e dottorando in chimica all’Università della Florida del Sud, intento ad iniettare sotto l’uscio un mix di narcotici, metadone e idrocone, un tipo di oppioide usato come analgesico, avvelenando l’aria.

Non si tratterebbero però delle uniche sostanze nocive individuate: altre sarebbero ancora in corso di identificazione. Da parte di Li il chiaro tentativo di avvelenare la famiglia di Abdullah, composta dal 36enne, dalla moglie e dalla figlia di appena una manciata di mesi.

Per il vicino molesto sono adesso scattate le manette con l’accusa, tra l’altro, di stalking. Il movente sarebbe collegato al “wc troppo rumoroso“. Parrebbe finito un calvario durato mesi per la famiglia di Abdullah, che insieme alla sua famiglia era rimasto vittima a lungo di irritazioni a occhi e pelle e alopecia, ma anche di difficoltà respiratorie e fiato corto, proprio a causa dell’inalazione di quelle sostanze.

Il fatto ha sorpreso molte persone, che consideravano il vicino asiatico “un ragazzo normale e un vicino amichevole, che spesso si fermava a chiacchierare nel corridoio“, parola dello stesso Abdullah, il primo a non credere ai propri occhi davanti alle riprese della telecamera di videosorveglianza.

Pare però che Li avesse da tempo manifestato una certa rabbia per i rumore che provenivano dal wc dei residenti al piano di sopra. Abdullah dal canto suo ha assicurato di aver adottato tutte le misure utili per cercare di arginare il problema. Li, padre di due bimbi, è stato ora arrestato e, in attesa del processo, l’Università della Florida del Sud lo ha espulso dall’ateneo.