Una nuova tragedia dovuta alle armi è accaduta negli Stati Uniti. Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola ad uno di 6, uccidendolo.

Florida, bambino di 9 anni spara ad uno di 6: morto in ospedale

Nuova terribile tragedia dovuta alla facilità di avere delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola alla testa ad un altro di 6 anni, mentre erano in una casa a Jacksonville. Il piccolo è stato portato d’urgenza all’ospedale Shands dell’università della Florida, dove è deceduto poco dopo a causa della gravità della ferita da arma da fuoco.

Florida, bambino di 9 anni spara ad uno di 6: le indagini

Gli investigatori stanno cercando di capire come abbia fatto il bambino di 9 anni ad accedere ad una pistola carica. Non si sa se l’arma fosse tenuta sotto chiave in casa, ma le indagini sono in corso. L’incidente che ha coinvolto i due bambini e le armi da fuoco è solo uno dei tanti negli Stati Uniti. Purtroppo si tratta di un problema sempre più allarmante, che sta portando moltissimi bambini e moltissimi adulti alla morte.