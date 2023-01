USA, bambino di 6 anni spara all'insegnante. La polizia: "Non è stato un incidente"

USA, bambino di 6 anni spara all'insegnante. La polizia: "Non è stato un inc...

USA, bambino di 6 anni spara all'insegnante. La polizia: "Non è stato un inc...

USA, bambino di 6 anni spara all'insegnante. La polizia: "Non è stato un inc...

Ancora una volta gli Stati Uniti devono far fronte ad una tragedia legata all’uso sconsiderato delle armi, che tante vittime ha causato negli ultimi anni anche e soprattutto negli istituti scolastici.

Nella giornata di ieri, infatti, un bambino di soli 6 anni si è reso protagonista di un’aggressione con arma da fuoco ai danni di un suo insegnante di scuola elementare.

Cos’è accaduto alla Richneck Elementary School

Il tragico evento è avvenuto nelle scorse ore a Newport News, cittadina costiera della Virginia. Secondo ai media statunitensi, il bambino avrebbe aperto il fuoco contro il docente in maniera intenzionale e non si sarebbe dunque trattato di un incidente avvenuto per caso.

Il colpo esploso dal bambino (che è ora in stato di fermo) ha colpito l’uomo 30enne, che ora è purtroppo in fin di vita. Subito dopo la sparatoria, gli altri alunni e i docenti sono stati portati al sicuro nella palestra dell’istituto.

Sconosciuti i motivi dell’aggressione

L’unica certezza sul caso fin’ora è che il bambino sapesse esattamente cosa stesse facendo, nonostante non sia dato sapere cosa l’abbia effettivamente portato a compiere un gesto così sconsiderato.

Le forze dell’ordine locali, inoltre, sono attualmente al lavoro per cercare di capire come il bimbo sia riuscito a entrare in possesso dell’arma da fuoco. Le indagini sono tutt’ora in corso per far luce su quello che possa essere effettivamente accaduto. Qui sotto alcune immagini della scuola subito dopo la tragedia.

A 6 year old shot a teacher inside Richneck Elementary School in Newport News, Virginia… 6 YEAR OLD SHOOTER 👈🏼👈🏼👈🏼pic.twitter.com/pR88hLo5BI — The Astute Galoot (@TheAstuteGaloot) January 7, 2023

Lo sfogo di una madre

Alla luce del grave fatto di cronaca, una donna del posto è stata intervistata dalle autorità e si è sfogata contro il governo degli USA, che ancora non è riuscito a mettere in piedi una strategia efficace contro l’uso delle armi da fuoco. Nell’intervista, che potete recuperare qui sotto, la madre di uno dei bambini dell’istituto si è chiesta come fosse possibile che un bambino di soli 6 anni abbia potuto avere accesso ad una pistola.