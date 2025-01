Elisabetta Canalis, pur essendo rientrata in Italia, non nasconde la sua preoccupazione per la figlia rimasta a Los Angeles

Los Angeles è in fiamme e con essa le vite di migliaia di persone che hanno visto le loro abitazioni distrutte dal rogo. Elisabetta Canalis, che da anni vive nella città californiana, sta seguendo a distanza questa tragedia. La showgirl, infatti, è rientrata in Italia per motivi professionali, mentre sua figlia Skyler Eva, di 9 anni, è rimasta a Los Angeles. A questo proposito, non nasconde la sua grande preoccupazione.

Elisabetta Canalis e gli incendi di Los Angeles

“Sono atterrata in Italia. Vorrei essere serena ad affrontare questo viaggio come faccio sempre ma parto con il cuore pesante“.

Poi, ha aggiunto:

“Nonostante so che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l’ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio. Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno”.

Elisabetta Canalis ringrazia per i messaggi che sta ricevendo, rassicurando tutti che sta bene e che la sua casa, per ora, è al sicuro e lo sarà fino alla fine di questa situazione drammatica. Tuttavia, esprime anche la sua preoccupazione per le persone che ha lasciato a Los Angeles, sottolineando che, nonostante la distanza, sono sotto la sua totale attenzione e ricevono tutto il suo aiuto durante queste ore di incertezza.

“Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza, apro e chiudo le news ma precipito in stati di ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis attacca duramente il sindaco

Tra le sue storie Instagram, Elisabetta Canalis critica aspramente il sindaco di Los Angeles, Karen Bass: