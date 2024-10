Elisabetta Gregoraci è stata ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo. La presentatrice ha dichiarato di essere nuovamente single, confermando la fine della relazione con Giulio Fratini. Il rumor circolava già da qualche tempo ma la conduttrice di “Questioni di stile” non si era pronunciata al riguardo, almeno in un primo momento.

Elisabetta Gregoraci: la fine della storia con Giulio

Gregoraci ha scelto di annunciare la fine della sua storia d’amore con Giulio Fratini a La Volta Buona, affermando di avere deciso lei stessa di terminare tutto: “Sono stata io a fare questa scelta”. Elisabetta ha inoltre parlato di Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco.

Ritorno di fiamma con Flavio Briatore?

Caterina Balivo ha fatto notare ad Elisabetta Gregoraci che in molti parlavano di un possibile ritorno di fiamma con Briatore. La showgirl ha ammesso di essere al corrente di queste voci e ha spiegato che spesso le persone non accettano la loro separazione, sottolineando la loro bellezza e il legame che li unisce da vent’anni.

Gelosie e battibecchi, ma mai un allontanamento

A La Volta Buona, Elisabetta ha inoltre rivelato che, nonostante tutto, lei e Flavio Briatore non si sono mai realmente allontanati. Ha descritto il loro rapporto attuale come caratterizzato da una forte gelosia reciproca e da continui battibecchi nella vita quotidiana, ma ha sottolineato che non c’è mai stata una vera separazione tra loro.