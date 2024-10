Riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? La coppia, che si era separata, mostra nuova complicità in pubblico, scatenando voci su un possibile ritorno di fiamma

Si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ex coniugi che si erano innamorati nel 2006, sposati nel 2008 e separati nonostante la nascita del loro figlio,

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: amore ritrovato o semplice riavvicinamento?

Nathan Falco, oggi 14enne. A riportare il clamoroso riavvicinamento è il settimanale Di Più, che sottolinea come i due abbiano mostrato una notevole complicità durante la prima puntata del nuovo programma di Gregoraci, Questioni di stile, su Rai 2. Durante la trasmissione, Elisabetta ha presentato Flavio con parole affettuose, definendolo una persona speciale. Briatore, da parte sua, ha ribadito quanto Elisabetta sia ancora importante nella sua vita. Il tono scherzoso e le battute tra i due, inclusa l’affermazione di Gregoraci: «Ci siamo separati? Non me ne sono accorta!», hanno ulteriormente alimentato le speculazioni su una riconciliazione.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non si nascondono più: è tornato l’amore?

Il legame tra Briatore e Gregoraci, mai del tutto interrotto, è rimasto forte per il bene del loro figlio. La coppia, infatti, ha continuato a mantenere rapporti cordiali e a trascorrere insieme momenti familiari, anche dopo la separazione, vivendo a Montecarlo a pochi passi di distanza. Inoltre, secondo il settimanale, Elisabetta avrebbe recentemente interrotto la sua relazione con Giulio Fratini, fatto che potrebbe rafforzare l’ipotesi di un ritorno con Briatore. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la complicità mostrata in pubblico lascia aperta la possibilità di un nuovo capitolo nella loro storia.