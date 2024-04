Le parole della showgirl: "Ho perso una persona a me cara, ma rispetto la volontà della mia famiglia e non dirò altro"

La splendida e sempre sorridente Elisabetta Gregoraci ha destato preoccupazione tra i suoi followers, che hanno notato un’ombra di tristezza sul volto di solito radioso della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, un grave lutto in famiglia

Tuttavia, rispettosi del suo silenzio, hanno atteso pazientemente che fosse pronta a condividere ciò che stava attraversando. Le ipotesi circolate tra i fan ruotavano intorno alla salute di Flavio Briatore, recentemente operato al cuore per un tumore, ma le sue storie su Instagram lo ritraevano felice e sereno.

Oggi, Elisabetta ha finalmente rotto il silenzio, rivelando che la sua famiglia ha affrontato una perdita dolorosa in questi giorni. “Buongiorno a voi! Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate molto pesanti, dove l’umore è stato veramente non felice. Ho perso una persona a me cara, ma rispetto la volontà della mia famiglia e non dirò altro.

Elisabetta Gregoraci, addolorata per un grave lutto in famiglia

“Sono stata molto giù anche per questo motivo perché era una persona a me molto cara”, ha condiviso Elisabetta nelle sue storie Instagram, prima di immergersi in un’intervista per un progetto segreto con Netflix.

I fan della showgirl hanno risposto prontamente, inviandole messaggi di sostegno e vicinanza mentre cerca di riprendersi dall’evento doloroso per affrontare i suoi impegni lavorativi. La sua determinazione nel fronteggiare questa sfida personale mentre continua a perseguire le sue passioni professionali è un segno della sua forza interiore e del suo coraggio di fronte all’avversità. L’affetto e l’appoggio dei suoi fan sicuramente la accompagneranno in questo difficile percorso.