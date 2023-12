"Sei rifatta come Ilary Blasi": la replica di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze di Natale in Kenya e, sui social, è stata bersagliata dalle critiche degli haters, che l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia plastica.

Elisabetta Gregoraci: la chirurgia plastica

Elisabetta Gregoraci ha postato alcuni scatti che la ritraggono in bikini durante le sue vacanze in Kenya e sui social in tanti non hanno perso occasione per criticarla aspramente. Sui social c’è anche chi ha insinuato che la conduttrice e showgirl avesse abusato della chirurgia estetica, e infatti c’è chi le ha scritto: “Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi… Stesse labbra”.

A tal proposito Elisabetta Gregoraci ha replicato personalmente scrivendo: “Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la showgirl tornerà a replicare contro i suoi haters.

La conduttrice tv è partita per il Kenya in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco, ma attualmente (e da oltre un anno) è felicemente impegnata con l’imprenditore Giulio Fratini (ex di Roberta Morise), e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se la loro storia d’amore sia destinata a durare.