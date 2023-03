Elly Schlein “difende la privacy delle borseggiatrici di Milano“: questa almeno è la tesi esposta da quanti, nel centrodestra, sono intervenuti nella nota vicenda della denuncia di Monica Romano che viene censurata dall’ironia di Marco Bestetti di FdI. l’esponente milanese del partito di Giorgia Meloni va in iperbole infatti ed accusa la “linea” del nuovo Pd di essere incentivo alla difesa della privacy di chi commette furti.

“Difende la privacy delle borseggiatrici”

Tutto era nato dal post della consigliera comunale di Milano Monica Romano, appena eletta nell’Assemblea nazionale del Pd di Elly Schlein. Nel mirino ci era finito un team di volontari che a Milano “si sono inventati un servizio anti-borseggi in metrò. Inseguimenti col megafono, foto segnaletiche nei mezzanini, tutorial sui trucchi usati dalle borseggiatrici rom”. Loro hanno una pagina Instagram “Milanobelladadio”, seguita da oltre 170mila follower. La Romano ha scritto: “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. La smettano, sia quelli che realizzano i video, sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali, di spacciare la loro violenza per senso civico”.

Le reazioni al post di Monica Romano

Dal canto suo il sottosegretario della Lega Alessandro Morelli, ex capogruppo a Milano, ha indicato il “folle post” della consigliera Pd: “Per lei il problema non sono rapine e aggressioni ma chi le denuncia on line“. Poi la frase di Bestetti: “Il nuovo corso della Schlein parte dalla difesa delle ladre rom“.