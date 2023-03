Una voce che avverte: "Attenti agli zingari" in metro, è polemica

All’improvviso si ode lungo le carrozze una voce che avverte: “Attenti agli zingari” in metro ed è polemica. In quella di Roma si è sentita distintamente la frase discriminatoria da un altoparlante. L’annuncio sarebbe partito dagli altoparlanti dei vagoni prima dell’arrivo in stazione e non è stato un bel momento. La voce ha scandito: “Attenti agli zingari, attenti agli zingari”, insomma, c’era il rischio di borseggi ed è partito un annuncio decisamente dal sapore discriminatorio ed offensivo.

“Attenti agli zingari” in metro, è polemica

La giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi lo ha segnalato su Twitter. Eccolo: “Metro A, Roma: dagli altoparlanti dei vagoni, una voce ad una stazione dice: ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’. Poi torna ad annunciare le fermate: ‘Prossima fermata Barberini, uscita lato destro'”. E in chiosa: “Chiedo al sindaco Roberto Gualtieri se è ammissibile”. Dal canto suo Atac ha preso subito le distanze ed ha individuato il responsabile: “L’annuncio non era ovviamente registrato”.

Le posizioni di Atac e del sindaco Gualtieri

“Si è trattato di una iniziativa personale che l’azienda giudica inaccettabile. Il responsabile sarà sottoposto a provvedimento disciplinare“. E lo stesso sindaco Roberto Gualtieri sempre sui social ha spiegato: “È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto l’Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio“.

Qui trovate una delle risposte che Atac ha dato sui social sulla scia della polemica.