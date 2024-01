“Elon Musk ha usato droghe illegali”. Così il Wall Street Journal ha titolato un recente e lungo articolo circa le abitudini private del magnate sudafricano, generando una serie di paure tra i dirigenti delle sue società, come SpaceX e Tesla.

Elon Musk parteciperebbe al Burning Man

Secondo quanto riportato dal Wsj, Elon Musk sembrerebbe essere un frequentatore abituale del Burning Man, il festival che si svolge nel Black Rock Desert del Nevada. In questo evento nato nel 1986 da un’idea di un gruppo di amici, la cultura dell’eccesso è incoraggiata, compreso l’ampio consumo di stupefacenti come forma di sfogo.

Oltre a Musk, il festival ha visto la partecipazione di altri miliardari nel corso degli anni, tra cui Jeff Bezos, Larry Page e Mark Zuckerberg.

Elon Musk: polemiche già in passato

Nel 2018, Musk fu oggetto di polemiche per aver fumato marijuana in pubblico. Il Wall Street Journal aveva riportato questa notizia lo scorso giugno, in seguito confermata dallo stesso imprenditore. Da quello che è emeso, pare che Musk assumesse piccole dosi di ketamina psichedelica sotto prescrizione medica per affrontare la depressione.

Elon Musk avrebbe consumato anche funghi allucinogeni

Il Wall Street Journal riporta ulteriori episodi in cui Elon Musk avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, tra cui l’LSD, durante una festa nella sua casa di Los Angeles nel 2018, funghi allucinogeni in un evento in Messico l’anno successivo e, ancora, ketamina mentre partecipava a una festa a Miami insieme al fratello minore Kimbal nel 2021.