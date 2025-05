Una lettera dal carcere di Rebibbia

Il 30 aprile, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ha inviato una lettera dal carcere di Rebibbia al ministro della Giustizia, sollecitando un intervento urgente sulle condizioni di vita dei detenuti. Alemanno, attualmente in detenzione per una pena di un anno e dieci mesi, ha scritto insieme a Fabio Faldo, noto come “Lo Scrivano di Rebibbia”.

La missiva rappresenta un grido d’allarme su una situazione sempre più drammatica all’interno delle carceri italiane.

Le condizioni insostenibili dei detenuti

La lettera di Alemanno mette in evidenza il crescente numero di suicidi e morti all’interno degli istituti penitenziari. Solo il primo maggio, un detenuto si è tolto la vita a Terni, mentre a Gorizia un uomo di 30 anni è stato trovato morto in cella, probabilmente a causa di un malore. “Siamo due persone detenute nel Reparto G8 del carcere di Rebibbia”, esordiscono i due autori, sottolineando l’urgenza di portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica una situazione che considerano insostenibile e contraria ai principi costituzionali.

Sovraffollamento e riforme necessarie

I detenuti evidenziano il problema del sovraffollamento, che compromette il principio rieducativo della pena sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana. “È tempo di riforme urgenti”, affermano, per alleviare la pressione su magistratura di sorveglianza e strutture esterne, attualmente al collasso. La lettera di Alemanno non è solo una denuncia, ma un appello a tutti coloro che hanno il potere di cambiare le cose, affinché si faccia luce su una realtà che troppo spesso rimane nell’ombra.

Un appello alla responsabilità

La missiva di Alemanno rappresenta un importante punto di partenza per una riflessione più ampia sulle condizioni carcerarie in Italia. Le istituzioni sono chiamate a rispondere a questo grido d’allarme, affrontando le criticità che affliggono il sistema penitenziario. La vita dei detenuti non può essere considerata un tema secondario; è fondamentale garantire il rispetto dei diritti umani e delle norme costituzionali anche all’interno delle carceri.