La devastazione causata dal maltempo

Il Comune di Empoli, situato in provincia di Firenze, ha recentemente affrontato un’emergenza maltempo che ha colpito duramente la comunità. Secondo le stime ufficiali, sono stati effettuati interventi per circa 2.000 abitazioni, coinvolgendo altrettante famiglie e circa 4.000 persone soccorse. Le autorità locali hanno registrato 15 evacuazioni, di cui 12 per motivi sanitari, mentre altre tre persone hanno scelto di lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Nonostante la gravità della situazione, non si sono verificate evacuazioni obbligate.

Interventi e aiuti in corso

La Protezione Civile ha attivato un’area di accoglienza presso la palestra delle scuole ‘Busoni’, ma a causa della scarsa richiesta, questa è stata trasformata in un centro di coordinamento per i volontari giunti in città per affrontare l’emergenza. La città, con una popolazione di circa 50.000 abitanti, ha subito danni significativi, in particolare nel centro storico. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha descritto la devastazione, evidenziando i danni a garage e magazzini, e la difficoltà nel gestire la situazione.

La risposta della comunità e dei volontari

In seguito all’alluvione, molti residenti hanno iniziato a ripulire garage e seminterrati, accatastando mobili e oggetti danneggiati lungo le strade. I danni sono stati ingenti, con l’acqua che ha invaso i primi piani delle abitazioni e sommerso completamente i seminterrati. Un imprenditore locale ha denunciato perdite significative, lamentando la mancanza di supporto nelle prime ore dopo l’alluvione. Tuttavia, la risposta della comunità è stata straordinaria, con residenti che si sono uniti per aiutare i vicini, distribuendo attrezzature e offrendo supporto pratico.

Volontari in azione

Circa 300 volontari sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza, con operazioni di drenaggio e pulizia in corso in diverse frazioni di Empoli. Samuele Noviello, responsabile della Protezione Civile Anpas per la zona empolese, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari, che hanno dimostrato un grande spirito di solidarietà. Anche il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, ha elogiato l’impegno dei volontari, molti dei quali hanno dovuto prima affrontare i danni alle proprie abitazioni prima di scendere in strada per aiutare gli altri.