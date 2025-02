Situazione critica a Orbetello

Le recenti precipitazioni intense hanno messo in ginocchio il territorio di Orbetello, in provincia di Grosseto. I nubifragi della notte scorsa hanno causato allagamenti estesi, rendendo impraticabili molte strade e isolando numerose persone nelle loro abitazioni. Le operazioni di soccorso sono state attivate, con l’ausilio di mezzi anfibi dei vigili del fuoco, per raggiungere le zone più colpite, come Albinia e Capalbio.

Danni ingenti all’agricoltura

Le conseguenze del maltempo non si limitano solo alle abitazioni. Centinaia di ettari di terreni agricoli sono stati allagati, compromettendo gravemente la produzione di cereali e ortaggi. I canali e i fossi poderali hanno esondato, trascinando acqua e fango su campi coltivati. Le immagini dei magazzini e dei piani bassi delle case allagati raccontano di una situazione drammatica per gli agricoltori locali, già provati da eventi atmosferici avversi.

Interventi urgenti e monitoraggio

La giunta comunale ha approvato uno stanziamento di 80.000 euro per opere di somma urgenza, al fine di affrontare l’emergenza. Sul campo, il vicesindaco Chiara Piccini e il delegato alla Protezione Civile Roberto Berardi stanno coordinando le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine e i volontari sono stati mobilitati per monitorare la situazione dei fiumi e dei torrenti, in particolare l’Albegna, per prevenire ulteriori esondazioni. Alcune strade, come la provinciale 101 e 102, sono state chiuse per motivi di sicurezza.

Frane e strade interrotte

La situazione è ulteriormente complicata da frane e smottamenti. La Panoramica dell’Argentario è stata interrotta in località Cala Grande, mentre la strada pedemontana Lago San Floriano è stata allagata. A Manciano, le squadre di volontari stanno monitorando la Strada Regionale 74, cercando di garantire la sicurezza degli automobilisti. Le autorità locali sono in allerta e continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità.