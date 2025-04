Emergenza maltempo in Veneto: due vittime e danni ingenti

La situazione critica in Veneto

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona, a seguito dei gravi danni provocati dall’ultima ondata di maltempo. Questo evento atmosferico ha avuto conseguenze devastanti, culminando nella tragica perdita di due vite umane a Valdagno, un comune vicentino.

Le vittime, secondo le prime ricostruzioni, erano impegnate in attività di soccorso e non semplici curiosi, sottolineando la gravità della situazione.

Le dichiarazioni del presidente Zaia

In una conferenza stampa, Zaia ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta, definendola “impensabile”. Le sue parole hanno messo in evidenza la drammaticità dell’evento, in cui la terra è crollata sotto i piedi delle due persone, colpendo duramente la comunità locale. “Questa ondata di piovosità passerà alla storia per la perdita di due vite umane”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di interventi immediati per affrontare le conseguenze del maltempo.

Le misure adottate e le prospettive future

In risposta alla situazione, il governo regionale ha attivato tutte le procedure necessarie per garantire assistenza alle famiglie colpite e per ripristinare la normalità nei comuni interessati. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, mentre i soccorritori sono al lavoro per valutare i danni e fornire supporto alle persone in difficoltà. La speranza è che, con l’arrivo di condizioni meteorologiche più favorevoli, si possa avviare un processo di recupero e ricostruzione, ma il ricordo di questa tragedia rimarrà impresso nella memoria collettiva della regione.