Emergenza migranti, a Bari sbarco delle 190 persone dalla Geo Barents, con le operazioni di identificazione e cura che sono andate avanti da domenica sera e per tutta la notte. Lo scenario è quello del porto di Bari, dove sono continuate per tutta la notte le operazioni per lo sbarco delle 190 persone salvate al largo del Mediterraneo dalla Geo Barents di Medici senza frontiere.

Bari, 190 persone giù dalla Geo Barents

Dalle notizie che arrivano dalla Puglia si apprende che i migranti sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Si tratta, secondo notizie già trapelate ieri, di tutti uomini provenienti per lo più dal Bangladesh, tra loro vi è anche una decina di minorenni non accompagnati, tra il 14 e i 17 anni. Tutto questo mentre dalla Calabria arriva la triste notizia per cui è stata recuperata la 91esima vittima del disastro di Steccato di Cutro del 26 febbraio.

Lampedusa al collasso e Diciotti in mare

La situazione a Lampedusa intanto è molto più che critica: gli sbarchi continuano senza sosta e i media spiegano come in 24 ore vi siano stati oltre 3mila nuovi arrivi dalla Tunisia, In queste ore nave Diciotti sta imbarcando 600 persone per portarle a Reggio Calabria.