Un episodio tragico che scuote la comunità

Sabato scorso, la comunità di Falerna è stata scossa da un tragico evento che ha messo in luce gravi lacune nel servizio sanitario locale. Un uomo, colpito da malesseri, si è recato presso la guardia medica, ma ha trovato la postazione deserta. Purtroppo, poco dopo, è deceduto in piazza, un fatto che ha sollevato un’ondata di indignazione tra i cittadini e le autorità locali.

La denuncia del sindaco e le reazioni delle autorità

Il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha immediatamente denunciato l’accaduto, definendolo “inaudita gravità”. In una nota ufficiale, ha sottolineato che anche un agente della Polizia locale ha confermato l’assenza del medico, evidenziando l’intollerabilità della situazione. La mancanza di un servizio essenziale come la guardia medica in un momento di emergenza ha suscitato preoccupazioni non solo tra i cittadini, ma anche tra i rappresentanti delle istituzioni.

Indagini interne e responsabilità

L’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catanzaro ha avviato un’indagine interna per chiarire le ragioni dell’assenza del medico. In una nota, l’Asp ha comunicato che, secondo la pianificazione mensile, il turno di guardia medica risultava coperto. Tuttavia, la realtà dei fatti ha dimostrato il contrario, portando a una convocazione del medico responsabile per verificare la situazione. L’Azienda ha promesso di consegnare i risultati delle indagini all’Autorità di Polizia giudiziaria, segnalando la serietà dell’accaduto.

Un contesto di emergenza sanitaria

Questo episodio non è isolato. Già ad aprile, il sindaco aveva segnalato problematiche simili, e ora la situazione si fa ancora più grave a causa del decesso dell’uomo. Il commissario straordinario dell’Asp, Antonio Battistini, ha espresso le sue condoglianze alla comunità e ha ribadito l’impegno dell’Azienda nel garantire risorse sanitarie adeguate. Tuttavia, ha avvertito che, se dovessero emergere inadempienze da parte dei dipendenti, saranno presi provvedimenti severi. La promessa di “tolleranza zero” per chi non rispetta gli impegni morali della professione sanitaria è un chiaro segnale della determinazione dell’Azienda a evitare che simili tragedie si ripetano.