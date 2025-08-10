Una festa al mare si è ben presto trasformata in una vera e propria emergenza sanitaria con diverse ambulanze intervenute per soccorrere dieci minorenni, ragazzini di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, ricoverati d’urgenza dopo essere finiti in coma etilico. L’episodio è avvenuto a Vasto Marina, sulla costa abruzzese

Festa al mare, poi l’emergenza sanitaria: ricoverati 10 giovani tra i 13 e i 16 anni

Gli adolescenti si trovavano sul litorale abruzzese, a Vasto Marina, in provincia di Chieti durante la Notte Rosa in programma nel comune. Come riportato da Il Messaggero, i giovanissimi, di età compresa tra 13 e 16 anni, avrebbero consumato importanti quantità di alcol, un abuso che li ha portati ben presto a manifestare i sintomi del coma etilico.

I minorenni sono, allertato il 118, soccorsi d’urgenza dai paramedici in emergenza sanitaria, che li hanno trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Qui i medici hanno avviato tempestivamente una terapia per stabilizzarli, riuscendoci e dichiarandoli in tal modo fuori pericolo. L’accaduto è stato confermato dall’Asl 2 d’Abruzzo che ha fornito rassicurazioni in merito alle condizioni dei ragazzini ricoverati. Confermando che tutte le famiglie sono state avvisate dell’accaduto.

Durante la Notte Rosa si è verificato un secondo incidente: unaaaa turista campano è stato aggredito. Poco prima aveva richiamato alcuni ragazzi che si aggiravano attorno alla sua auto.