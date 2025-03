Un terremoto devastante colpisce il Myanmar

Il Myanmar è stato recentemente colpito da un terremoto di magnitudo 7.7, un evento catastrofico che ha messo in ginocchio un paese già provato da difficoltà economiche e sociali. Le prime notizie parlano di danni ingenti e di una situazione umanitaria critica. Le organizzazioni non governative (Ong) italiane, attive nel paese da anni, sono tra le prime a rispondere all’emergenza, offrendo supporto e assistenza alle popolazioni colpite.

Le testimonianze delle Ong italiane

I volontari della Medacross, un’organizzazione torinese, hanno immediatamente iniziato a monitorare la situazione. “Fin dalle prime ore abbiamo attivato i nostri protocolli di emergenza per fornire aiuti”, affermano. La loro esperienza sul campo è fondamentale, soprattutto in un contesto dove il sistema sanitario è già fragile. “Un terremoto di tale magnitudo è devastante, ma colpire un paese poverissimo come il Myanmar significa compromettere la vita di migliaia di persone”, aggiungono.

Infrastrutture danneggiate e necessità di aiuti

La Fondazione Cesvi ha riportato notizie allarmanti riguardo ai danni alle infrastrutture. Il crollo di edifici, tra cui il famoso ponte di Sagaing, e l’interruzione della principale autostrada nazionale nei pressi di Mandalay hanno reso la situazione ancora più critica. La Dry Zone, una delle aree più colpite, ospita circa 7 milioni di persone, molte delle quali ora si trovano in difficoltà. “Il nostro ufficio a Kalaw ha subito danni significativi, ma fortunatamente il personale è al sicuro”, dichiarano i rappresentanti di Cesvi.

La situazione delle comunicazioni e l’apprensione per i dispersi

Le comunicazioni sono state gravemente compromesse, rendendo difficile il contatto con i team di soccorso. La Caritas ha segnalato che, sebbene gli operatori siano al sicuro, molte case nella diocesi di Mandalay sono crollate. “Ci sono molte persone disperse e la situazione è critica”, affermano. La Farnesina ha confermato che ci sono circa un centinaio di italiani registrati in Myanmar, mentre in Thailandia il numero sale a 7.000. Le aziende italiane, già in difficoltà, hanno in gran parte abbandonato il paese negli ultimi anni.

Un appello alla solidarietà internazionale

In questo momento di emergenza, è fondamentale che la comunità internazionale si mobiliti per fornire aiuti e supporto alle popolazioni colpite. Le Ong italiane, con la loro esperienza e presenza sul territorio, sono pronte a fare la loro parte, ma hanno bisogno di risorse e sostegno per affrontare questa crisi umanitaria. La risposta immediata è cruciale per salvare vite e ricostruire un futuro per le persone colpite da questa tragedia.