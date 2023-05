Emilia-Romagna, Giorgia Meloni: "Pronti gli aiuti necessari"

La Premier Giorgia Meloni esprime la sua vicinanza alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna e rassicura sugli aiuti del governo

Il governo è pronto ad intervenire per aiutare i territori dell’Emilia-Romagna devastati dalla terribile alluvione di questi giorni. Da Faenza a Cesena, passando per Bologna, la situazione è particolarmente critica: ci sono quasi 20 mila sfollati, mentre il numero delle vittime è salito a 9.

Alluvione in Emilia-Romagna, Meloni: “Pronti gli aiuti necessari”

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è intervenuta su Twitter a proposito della catastrofica alluvione che ha colpito il Centro Italia in queste ore: “Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l’Emilia-Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione l’evolversi degli eventi ed è pronto ad intervenire per gli aiuti necessari.”

Stefano Bonaccini lancia l’allarme: “Territorio irriconoscibile”

Nel frattempo, fa sentire la sua voce anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “Buona parte del nostro territorio è irriconoscibile. Voglio ringraziare le migliaia di volontari e operatori del sistema di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine impegnati senza sosta nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione, assieme ai sindaci e agli amministratori locali. E le tantissime persone che senza esitazione hanno aperto le proprie case e le proprie strutture a chi ha bisogno” – scrive sui social.