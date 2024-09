Emily in Paris torna con la nuova stagione: ecco 5 curiosità da non perdere

Il cast di Emily in Paris è arrivato in Italia per presentare i nuovi episodi della quarta stagione ambientati a Roma. Gli episodi sono su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, dalle 9.00 di oggi, 12 settembre 2024. Ecco 5 curiosità sulla serie tv.

5 curiosità su Emily in Paris 4