Emma Marrone è single e lo resterà fino a quando non incontrerà il suo uomo ideale. La cantante ha le idee molto chiare e non teme di restare zitella a vita.

Emma Marrone: ecco come deve essere il suo uomo ideale

Intervistata da Password, poco prima di salire sul palco del Power Hits RTL Estate 24, Emma Marrone ha svelato come deve essere il suo uomo ideale. La cantante, single da tempo, è ancora libera e intende restarlo fino a quando non incontrerà quello che ai suoi occhi apparirà come una specie di principe azzurro. “O così, o resterò zitella per sempre“, ha confessato l’artista.

Le parole di Emma Marrone

Emma Marrone ha dichiarato:

“Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita. (…) Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso. Deve essere umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita, e soprattutto che gli piaccio solo io“.

Frecciatina a Stefano De Martino? Forse il suo tradimento le fa ancora male, almeno è questo il primo pensiero che viene in mente ascoltando le sue parole.

Se non arriva l’uomo ideale, zitella per sempre

Se Emma non dovesse incontrare l’uomo ideale non avrebbe alcun problema a restare single a vita. Non teme la solitudine e ci ha tenuto a sottolineare di essere “nata libera”. Siamo pronti a scommettere che in qualche parte, vicino o lontano, il principe azzurro per lei c’è, basta solo avere un po’ di pazienza.