Enna, incendio nella discarica di Cozzo Vuturo. Sul posto i vigili del fuoco

In provincia di Enna è scoppiato un incendio nella discarica di Cozzo Vuturo. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti.

Una fitta nube rivolta verso il cielo. Questo è ciò che hanno visto molti cittadini di Cozzo Vuturo in provincia di Enna dove ha preso fuoco la discarica. L’incendio che è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 28 agosto, ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti sia da Enna che da Leonforte.

La vasta portata dell’incendio, ha fatto sì le nubi potessero essere viste anche a chilometri di distanza. Intanto la Sicilia continua a bruciare. Intorno alle 5.00 del mattino, un incendio è scoppiato in un’azienda agricola di Marina di Ragusa. Ingenti i danni.

Enna discarica incendio, Via libera allo stato di emergenza per quattro regioni

Nel frattempo al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri, a seguito degli incendi che in queste ultime settimane hanno colpito e continuano a colpire diverse aree della penisola, per quattro regioni vale a dire Sardegna, Calabria, Molise e Sicilia è scattato lo Stato di emergenza.

Si tratta questa – afferma il Ministro alle Politiche Agricole Patuanelli ad ANSA – di una misura volta a dare un segnale concreto soprattutto a tutti quei cittadini che hanno perso tutto.

Enna discarica incendio, Gelmini: “Più risorse per i territori colpiti”

In un recente video pubblicato su Facebook, il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini ha reso noto che verranno destinate delle risorse a tutti coloro che, per vari motivi sono stati profondamente danneggiati:

“Questo significa più risorse per i territori colpiti, ma significa soprattutto non lasciare soli quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi: che hanno perso la casa, l’azienda, il bestiame, i sacrifici di una vita.

Stiamo lavorando anche all’interno della Conferenza Stato-Regioni per favorire una sinergia e una collaborazione per una prevenzione più forte in vista della prossima stagione. Dobbiamo, evidentemente, prevedere sanzioni più pesanti per i piromani. Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo, per mettere in sicurezza e per tutelare la nostra bella Italia”

Enna discarica incendio, Musumeci: “Anche la Regione farà la sua parte”

A commentare la situazione critica che sta continuando a colpire la Sicilia, il Governatore Nello Musumeci che ha affermato: “Accogliamo con favore ed esprimiamo apprezzamento per la dichiarazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello stato di emergenza, richiesto dal nostro governo per i terrificanti incendi che hanno colpito e continuano a colpire la Sicilia.

L’auspicio è che adesso possano arrivare, quanto prima, le risorse finanziare necessarie a sostenere le tante aziende danneggiate”.