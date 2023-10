Il cantautore livornese tornerà dal vivo per i suoi fan in contesti intimi: l’8 dicembre a Roma, il 9 a Milano e il 13 a Firenze

Tre concerti acustici in location intime per un contatto ravvicinato con i propri fan: Enrico Nigiotti ha annunciato oggi, mercoledì 18 ottobre, il suo nuovo mini-tour in acustico. Si chiama “Enrico Nigiotti Unplugged” e sarà un viaggio in cui a farla da padrone saranno le canzoni nella loro essenza più vera e l’intimità di un racconto acustico che non ha bisogno di effetti speciali.

Enrico Nigiotti, annunciati tre esclusivi live acustici

Sul palco ci sarà un’essenziale formazione in trio in cui, insieme a Enrico, suoneranno altri due eccellenti musicisti: Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.

Enrico Nigiotti sarà dal vivo l’8 dicembre a Roma, il 9 dicembre a Milano e il 13 dicembre a Firenze, con uno show anteprima di quello che sarà il nuovo tour. Non mancheranno le sorprese, tra rivisitazioni dei suoi successi e anticipazioni delle prossime uscite discografiche, nel segno dell’inconfondibile cifra stilistica legata alle sue ballad d’autore.

“Enrico Nigiotti Unplugged” è prodotto e organizzato da Friends&Partners. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali dalle 18 di mercoledì 18 ottobre.

Qui tutti i dettagli delle date:

Venerdì 8 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli

Sabato 9 dicembre – Milano, Santeria Toscana 31

Mercoledì 13 dicembre – Firenze, Teatro Puccini

La carriera di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è un cantautore e musicista livornese conosciuto dal grande pubblico per la sincerità e semplicità della sua musica che hanno contraddistinto le sue partecipazioni a importanti programmi musicali televisivi.

Il brano L’amore è lo porta fino alla finale di X Factor e il singolo conquista il disco di platino. Ha scritto canzoni per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini.

Il suo ultimo album Cenerentola è stato anticipato dal brano Complici, in duetto con Gianna Nannini, presto hit radiofonica e disco d’oro. Nel 2019 ha partecipato alla 69°edizione del Festival di Sanremo con Nonno Hollywood, aggiudicandosi il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e il disco d’oro. Il brano è stato inserito nell’edizione speciale del suo disco di inediti Cenerentola e altre storie.

Nel 2020 torna al Festival di Sanremo con il brano Baciami Adesso. Nello stesso anno esce il singolo Para el Sol, mentre nel 2021 esce il singolo Notti di Luna.