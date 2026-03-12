Martedì 17 marzo 2026 inizierà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi al timone. Ma ecco la svolta clamorosa, alcuni concorrenti entreranno prima nella Casa. Ecco chi sono.

Grande Fratello Vip, novità clamorosa: alcuni concorrenti entreranno prima nella Casa

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5 martedì 17 marzo ma, attenzione, è appena arrivata la notizia di una novità clamorosa: quattro concorrenti entreranno prima nella casa, ovvero venerdì 13. I concorrenti selezionati varcheranno la porta rossa con quattro giorni di anticipo. Ma, chi sono? Scopriamolo insieme.

Quattro dei sedici futuri concorrenti del Grande Fratello Vip entreranno nella Casa più spiata d’Italia già venerdì 13 marzo, invece che martedì 17. Ma, chi saranno? Si tratta di Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Già da venerdì sarà dunque possibile spiare quello che faranno nella Casa questi primi quattro concorrenti, in attesa dell’arrivo degli altri 12 la prossima settimana. Insomma, una novità davvero inattesa e clamorosa per il reality show.