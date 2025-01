Enzo Miccio in lutto: è morto l’ex compagno Laurent Miralles

Lutto per Enzo Miccio, morto il suo ex compagno Laurent Miralles: "Il dolore ...

Lutto per il conduttore televisivo e noto wedding planner Enzo Miccio. E’ morto il suo ex compagno, il chirurgo estetico Laurent Miralles.

E’ morto Laurent Miralles, chirurgo estetico ed ex compagno di Enzo Miccio. Miralles aveva 54 anni ed è morto per colpa di una leucemia improvvisa. A darne l’annuncio i familiari tramite il profilo Instagram del chirurgo: “è con il cuore rotto e un dolore indescrivibile che vi scrivo oggi per dirvi che il Dottor Laurent Miralles ci ha lasciato ieri a seguito di una devastante leucemia. Voi eravate la sua famiglia e noi eravamo i suoi amici, così come tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco perché Laurent aveva il dono di non essere soltanto incredibilmente di talento, ma anche gentile e attento agli altri. La vita era più dolce in sua presenza.”

Enzo Miccio: “Il dolore è troppo forte”

Enzo Miccio e Laurent Miralles hanno avuto una lunga relazione, interrotta nel 2023. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il conduttore e wedding planner, ha voluto dire così addio all’ex compagno: “è impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre.”