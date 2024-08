Rachel Terracina, moglie di Enzo Bondi, tiktoker trovato morto un mese fa, è stata investita sulle strisce pedonali insieme a suo padre.

Enzo Bondi, investita sulle strisce pedonali la moglie del tiktoker morto un mese fa

Rachel Terracina è stata investita sulle strisce pedonali. La donna, moglie di Enzo Bondi, il tiktoker trovato senza vita sul Lungotevere Dante un mese fa, è convinta che a proteggere lei e suo padre sia stato il marito. “Angelo mio mi hai salvata” ha scritto sui social, dal letto dell’ospedale. Lei e il padre 60enne se la sono cavata con un ricovero e, anche se la ripresa sarà lunga, sono entrambi fuori pericolo.

Rachel Terracina ha spiegato che è stato un brutto incidente e che ha un forte dolore alla testa a causa del trauma cranico. “Ora che mio marito non c’è più è tutto straziante. Sono lacerata” ha dichiarato la donna. Gli utenti hanno espresso il loro sostegno alla donna, aggiungendo che è terribile che ci siano così tanti incidenti del genere e che si rischia la vita solo perché si attraversa sulle strisce.

Rachel Terracina e il padre erano in via Francesco Grimaldi, poco dopo le 20 e stavano attraversando l’incrocio, sulle strisce pedonali, quando un’auto guidata da un 57enne, per motivi ancora da chiarire, li ha travolti completamente. L’intervento dei soccorritori è stato immediato e i due sono stati portati in codice rosso in ospedale, dove sono ancora ricoverati. L’uomo che guidava l’auto è stato sottoposto agli esami tossicologici e in attesa dei risultati gl agenti ascolteranno ancora le persone coinvolte e analizzeranno i filmati delle telecamere.