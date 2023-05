Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, dopo tanti anni lui dice basta: "Non ce la faccio più"

Moglie e marito dal 1987, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi rappresentano una delle coppie del più stimate del mondo televisivo italiano e, come vip che si rispettino, i due hanno attirato l’attenzione dei fan sui loro profili social.

Un successo in due

Tanto talentuosi quanto ironici, Enzo e Carmen si sono conosciuti nel 1983 dietro le quinte della trasmissione Drive In. Da lì non si sono più lasciati. Frutto del loro amore è Maria, la loro unica figlia. Enzo è un ballerino e insegnante di ballo e coreografo. Come lui, anche Carmen è una ballerina ma al contempo anche showgirl e attrice, capace di confermarsi ogni volta con uno dei pochi evergreen dello spettacolo italiano. Negli anni hanno partecipato insieme a diversi reality, svelando pregi e difetti sia personali che di coppia. Riservati ma non troppo, si mostrano oggi molto attivi sui social, dove postano foto e video di vari momenti della loro vita quotidiana.

Il rapporto di coppia

Negli anni non sono mancate voci che facevano allusione a una possibile crisi matrimoniale, come durante la partecipazione di Carmen al Grande Fratello Vip. Pettegolezzi smentiti, la coppia è sempre rimasta salda e non si è mai separata dal 1987. Non senza qualche litigio, peraltro reso pubblico via social per divertire i fan. L’ultimo sulla loro divergenza di vedute sulla tecnologia in casa: se Carmen è estremamente innovativa e curiosa degli elettrodomestici di ultima generazione, Enzo è un tipo decisamente più conservatore. Durante un battibecco a riguardo, il ballerino ha detto a un certo punto: «Ci manca solo la sedia elettrica. Io non sono antico, sono pratico», riferendosi alla mancanza di feeling con lavandini, forno e fornelli di ultima generazione. E ha concluso: «Possiamo andare in una trattoria qui vicino? Perchè io non ce la faccio più». Alla fine la tradizione ha avuto la meglio. D’altronde per un matrimonio più che trentennale non poteva essere altrimenti.