Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? La ballerina rompe il silenzio

La coppia formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, secondo alcuni rumors potrebbe essere in crisi: ecco cosa ha dichiarato la ballerina a riguardo.

Negli ultimi tempi, secondo alcuni rumors che circolano con inistenza sul web, la crisi sentimentale tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, è stata data quasi per certa. Ecco perchè la ballerina ha deciso di rompere il silenzio sulla questione e di rivelare come stanno realmente le cose.

La crisi sentimentale tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: verità o menzogna?

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ossia quella formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, secondo alcuni starebbe vivendo un periodo di crisi sentimentale.

I due ballerini si sono sposati nel lontano 1987 e nel 2013 hanno avuto la loro prima ed unica figlia, Maria, il loro in sostanza è un amore che dura da più di 35 anni.

Crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: interviene la ballerina

A spazzare via ogni incertezza in merito ad una possibile crisi sentimentale tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, c’ha pensato la ballerina, che in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ha spiegato come stanno realmente le cose e ha raccontato qual è la verità sulla presunta crisi di cui si parla da un po’ di tempo.

Ecco nello specifico che cosa ha dichiarato Carmen Russo:

“Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo sempre più innamorati: ecco cosa ha rivelato la ballerina

Nel corso dell’intervista rilasciata di recente al settimanale “Nuovo”, la splendida Carmen Russo ha parlato della sua storia d’amore con Enzo Paolo Turchi e a tal proposito ha rivelato quali sono i segreti per far durare a lungo una relazione:

“Sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”.

Insomma, i due ballerini sono più innamorati che mai e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, dunque non esiste alcuna aria di crisi, per fortuna.