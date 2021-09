Enzo Paolo Turchi, la dedica a Carmen Russo: “Ne abbiamo passate tante insieme”

Enzo Paolo Turchi ha dedicato tutto il suo amore a Carmen Russo, concorrente del Grande Fratello Vip.

Enzo Paolo Turchi è al fianco di Carmen Russo dal 1987 e al GF Vip ha deciso di fare una splendida sorpresa alla showgirl e madre di sua figlia.

Enzo Paolo Turchi: la dedica a Carmen Russo

Quello tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi è uno degli amori più longevi dello show business italiano: i due sono inseparabili dal 1987 e insieme hanno avuto una figlia, Maria, nata nel 2013.

Durante il suo ingresso a sorpresa al Grande Fratello Vip Enzo Paolo Turchi ha deciso di dedicare tutto il suo amore a Carmen Russo, e in diretta tv ha dichiarato: “Ci confermiamo l’amore, soprattutto in queste situazioni (…) Ne abbiamo passate tante insieme”. Commossa per il gesto del suo compagno, Carmen Russo ha risposto: “Lui mi ha fatto capire veramente che cos’è l’amore.” Mentre la showgirl sta vivendo la sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip Enzo Paolo Turchi è rimasto a casa con la loro bambina, Maria, di cui Carmen Russo era ovviamente impaziente di avere notizie: “Maria è eccezionale, perfetta, devi stare tranquilla.

Sono una persona felicissima, lei va a scuola benissimo, chiede di te, con chi dormi”, ha dichiarato Enzo Paolo Turchi, prima di affermare scherzando: “Devo dire che però mi hai tradito, ho visto che hai ballato con… Giucas Casella”.

(Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: la figlia

La piccola Maria è nata il 14 febbraio 2013. La nascita della bambina è stata seguita da una marea di polemiche per via dell’età dei suoi genitori: Carmen Russo aveva ben 53 anni quando diventò mamma per la prima volta. “Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto, è possibile.

Io ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà”, aveva dichiarato Carmen Russo, e ancora: “Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere la maternità in età un pochino più over”. L’arrivo della piccola Maria ha rappresentato per la showgirl la realizzazione di un sogno e il raggiungimento della vera felicità: “Per me è stato il più grande successo della mia vita, della mia carriera, di tutto, della mia storia d’amore”, ha dichiarato.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: la vita privata

Oggi Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo gestiscono una loro scuola di danza e insieme alla piccola Maria i due sembrano aver trovato finalmente la serenità.