Era stato vittima di un incidente a Trapani: Niko Giarratano muore a solo 20 anni

Niko aveva solo 20 anni. Il giovane ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel trapanese. Lascia una figlia di 3 anni.

Ha lottato per circa due giorni tra la vita e la morte, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Niko Giarratano è morto a solo 20 anni dopo essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale in moto avvenuto in provincia di Trapani lo scorso 24 agosto.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro tra la suo moto e l’auto. Il giovane lascia la figlia di tre anni e la compagna.

Morto Niko Giarratano: la vicenda

Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiava il giovane si sarebbe scontrata con un’auto in via Manzoni a Erice, nella frazione di Casa Santa.

Dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, era stato ricoverato inizialmente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, in seguito il trasferimento all’ospedale di Villa Sofia dove purtroppo è deceduto.

I messaggi di cordoglio sui social

Nel frattempo sono moltissime le persone che in queste ultime ore hanno “invaso” le bacheche sui social di messaggi di cordoglio. “Non abbandonarmi mai, non lasciarmi mai sola ti chiedo solo di essere nonostante tutto il mio pilastro, mio fratello ma soprattutto di essere nonostante tutto un Padre”, sono le commoventi parole della sorella sui social.

“…la vita è ingiusta eri una persona speciale sempre con il sorriso in faccia guarda e proteggi la tua famiglia fai un buon viaggio ti voglio un mondo di bene condoglianze alla famiglia” e ancora “non ti dimenticherò mai”, sono solo alcune delle parole più commoventi affidate a Facebook.