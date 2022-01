Eraldo Serra scomparso da oltre un mese: potrebbe essere stato sbranato dai suoi 7 cani

Tra le ipotesi degli investigatori sul caso di Eraldo Serra, scomparso da più di un mese, c'è quella secondo cui sia stato sbranato dai suoi cani.

Si continua a indagare sul caso di Eraldo Serra, ex macellaio di 77 anni scomparso in provincia di Cagliari. Una delle ipotesi che si sta facendo strada tra gli inquirenti è che possa essere stato sbranato dai suoi sette cani.

Eraldo Serra scomparso

Dell’uomo, residente nel comune di Sinnai, non si hanno più notizie da oltre un mese. Inizialmente nessuno si era allarmato per la sua assenza perché era solito avere l’abitudine di uscire per lunghe passeggiate senza avvisare nessuno. Col passare dei giorni, però, erano iniziati i primi dubbi che avevano fatto scattare la denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Gli investigatori hanno passato al setaccio tutta la sua abitazione in cui hanno trovato diversi oggetti tra cui il suo portafogli e le chiavi di casa.

Nel cortile sono state rinvenute anche delle ossa, che però è stato appurato non essere umane.

Eraldo Serra scomparso: sbranato dai cani?

Esclusa la pista dell’omicidio, rispetto a cui non sono stati trovati elementi che possano ricondurvici, gli inquirenti hanno ipotizzato che l’anziano sia rimasto vittima di un malore e che il cadavere sia stato poi sbranato dai suoi sette cani.

Eraldo potrebbe altrimenti aver intrapreso una camminata senza riuscire poi a trovare la via di casa, anche se l’area circostante alla sua casa è stata battuta più di una volta senza che dell’uomo sia stata trovata alcuna traccia.

Per questo le ricerche sarebbero state estese a zone più lontane.