Erdogan: "Presunto capo dell'ISIS neutralizzato in Siria"

Recep Erdogan conosce bene il valore della comunicazione in campagna elettorale ed ha tirato fuori l’asso: “Il presunto capo dell’ISIS è stato neutralizzato in Siria”. Il presidente turco lo ha annunciato nel corso di un’intervista televisiva dopo il malore che lo aveva colpito qualche giorno fa al culmine di una terrificante sequenza di comizi per il voto presidenziale del prossimo 14 maggio. La notizia scarna ma importante è che il presunto capo di Daesh, nome in codice Abou Hussein al-Qourachi, è stato neutralizzato nel corso di un’operazione”.

“Presunto capo dell’ISIS neutralizzato in Siria”

Due premesse: nei luoghi dove è nato ed agisce nessuno chiama l’organizzazione terroristica “Isis” secondo il noto acronimo Usa. L’Isis in realtà si chiama Daesh. Seconda premessa quasi ovvia: “neutralizzare” significa uccidere. Il blitz è stato compiuto ieri dal Mit. Si tratta dell’ala militare dei servizi segreti turchi che, secondo Erdogan, “hanno operato in Siria”.

Un obiettivo militare molto importante

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan lo ha detto compiaciuto nel corso di un’intervista televisiva. Se la notizia fosse confermata il centro avrebbe un valore, perché Hussein al-Qourachi era considerato un esponente di vertice anche del più ampio movimento “salafita per la predicazione ed il combattimento” con solide radici nord africane.