Guerra in Sudan, Erdogan propone negoziati in Turchia

La guerra civile sta dilaniando il Sudan. Tra morti e feriti, proseguono i violenti scontri a Khartoum: dietro alle tensioni ci sarebbe il colpo di stato del 2021. Nel frattempo il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto alle forze contrapposte del Paese di tenere i negoziati ad Ankara.

Sudan, Erdogan propone Ankara per portare avanti i negoziati

Secondo quanto riportato dal ‘Sudan Tribune‘, un funzionario diplomatico sudanese sarebbe certo che il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, avrebbe proposto la città di Ankara come sede diplomatica per intavolare i trattati fra le forze contrapposte del Sudan. I contatti telefonici delle scorse ore tra Erdogan, Al-Burhan e Hemetti avrebbero avuto proprio questa finalità: la Turchia avrebbe espresso il desiderio di essere il luogo in cui si porrà fine alla guerra. Al momento, però, pare che Al-Burhan abbia rifiutato di negoziare con il comandante delle forze di supporto rapido, se queste non si ritireranno da Khartoum.

Hemetti sulla fine della guerra in Sudan

Nel frattempo, Hemetti ha parlato della guerra in un’intervista a ‘Sky News Arabia‘, affermando che a sua volta non ha intenzione di trattare con Al-Burhan, ma che sarebbe disposto a parlare con con gli “onorevoli membri” delle forze armate sudanesi.