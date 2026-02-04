Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello 28enne Giuseppe, il quale nella notte si è consegnato alla polizia confessando il delitto. Nel Napoletano enorme è il dolore di chi conosceva la ragazza, ecco il ricordo delle amiche.

Omicidio di Ylenia Musella: l’ultimo ricordo felice della 22enne

Giuseppe Musella è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Il 28enne nella notte si è consegnato alle forze dell’ordine confessando di essere stato lui a uccidere sua sorella Ylenia, di soli 22 anni, con una coltellata alla schiena, anche se il 28enne ha riferito che non era sua volontà farlo. Saranno le indagini a stabilire cosa sia successo esattamente, il tutto sembra scaturito da una lite. Su TikTok e Instagram racchiusi gli ultimi momenti felici di Ylenia, di recente la giovane era stata in discoteca a Castellaneta, per assistere al dj-set di Joseph Capriati. Tuta nera attillata e stivali alti e un aspetto radioso.

Omicidio di Ylenia Musella, le amiche la ricordano così: “Eri il sole”

Una situazione familiare difficile quella di Ylenia Musella, che viveva col fratello nel rione Conocal, un agglomerato di case popolari del quartiere Ponticelli a Napoli, mentre la madre e il patrigno si trovano in carcere. Oggi le amiche della 22enne sono distrutte dal dolore, una di loro a voluto ricordarla così sui social: “eri il sole in persona, vola più in alto che puoi.”