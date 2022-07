Erice, festa di compleanno si trasforma in tragedia: cade nel pozzo e muore davanti agli amici

La vittima si chiamava Antonio Andreani e aveva da pochi mesi preso in affitto la villa in cui stava festeggiando il suo 40esimo compleanno.

Tragedia a Erice (Trapani): Antonio Andreani è caduto in un pozzo mentre festeggiava il suo 40esimo compleanno insieme agli amici in una villa nella contrada Pegno, morendo sul colpo.

Uomo caduto in un pozzo a Erice mentre festeggiava il 40esimo compleanno

Antonio Andreani stava ballando quando è caduto in un pozzo artesiano profondo 25 metri e con una decina di metri di acqua all’interno. Sembra che la copertura abbia ceduto sotto il peso dell’uomo.

La vittima viveva nella villa in cui aveva deciso di festeggiare il suo compleanno. L’aveva presa in affitto qualche mese prima.

I presenti hanno assistito impietriti alla scena, senza poter fare nulla per aiutarlo, e chiamato immediatamente i soccorritori, sperando l’acqua avesse attutito la caduta, ma per Andreani, ucciso sul colpo dall’urto, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo i Vigili del fuoco da Palermo

I Vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore a recuperare il corpo dell’uomo. Una squadra di specialisti di Palermo ha dovuto appositamente intervenire. Sul posto anche il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso di Antonio Andreani.

Aperta un’indagine dalla procura di Trapani

Ora tocca ai Carabinieri indagare per individuare gli eventuali responsabili dell’incidente e capire se questo avrebbe potuto essere evitato.

Il corpo di Antonio Andreani è stato portato all’obitorio di Marsala. Attesa l’autopsia disposta dalla procura di Trapani, che ha avviato un’indagine. Saranno intanto ascoltati i testimoni.

