Eroica Montalcino: Successo e fascino del pedale vintage

Si è infatti corsa domenica 25 maggio 2025 la nona edizione di Eroica Montalcino e all’appello c’erano 2247 ciclisti (di cui 297 donne) provenienti dal 36 Paesi del mondo: tutti pronti a saliscendere le strade bianche della Toscana più verace in sella a bici di fabbricazione anteriore al 1987.

L’appuntamento primaverile di Eroica è fra i più ambiti e partecipati nel panorama ciclistico, in quanto autentico ed emozionante. L’itinerario, nei vari chilometraggi, si snodava fra borghi iconici come Buonconvento, Bagno Vignoni, Pienza, San Giovanni d’Asso, Montisi, Trequanda, Torrenieri, Castelnuovo dell’Abbate, San Quirico d’Orcia e Lucignano.

Storie che emozionano

A Eroica Montalcino non sono mancate le storie capaci di commuovere e rendere ogni edizione indimenticabile. Come quella di Ilaria Baffi, nipote del grande Pierino, che ha pedalato indossando una maglia rosa originale, simbolo di un’eredità sportiva che continua a ispirare. O quella di Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 19, che ha affrontato il percorso in sella alla bici del fratello, scomparso a soli 16 anni durante un allenamento. E ancora, la presenza di Roberts Zīle, vicepresidente del Parlamento Europeo, che anche quest’anno ha voluto vivere in prima persona lo spirito eroico pedalando tra le colline senesi.

Cinque percorsi, un’unica emozione

I percorsi di Eroica Montancino, disegnati tra colline, cipressi e borghi pregni di storia sono cinque: quello di 70 km. denominato «Crete Senesi» che è risultato il più pedalato; il percorso medio «Val d’Orcia» di 96 km, il percorso lungo (153 km) per i più audaci; il corso di 46 chilometri adatto a tutti e la passeggiata (27 km) scelta da 115 ciclisti per godere degli splendidi panorami in modo più rilassato.

Una volta all’anno, da nove anni, per un giorno Montalcino si catapulta nel passato, con persone che animano le strade indossando tenute d’epoca. «È stata un’edizione fantastica questa del 2025, baciata dal sole e per questo ancor più speciale» – osserva Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, https://eroica.cc/it ricordando come Eroica Montalcino sia molto di più di una manifestazione sportiva non competitiva: è un viaggio nell’anima del ciclismo, nella suggestione del paesaggio toscano. È, come recita il claim, la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa. Gli stessi valori che, nel 1997, ispirarono la nasita de L’Eroica, quella con la L apostrofata, che quest’anno è in calendario a Gaiole in Chianti per il 4 e 5 ottobre 2025.