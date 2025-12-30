Esofago lacerato dopo il pranzo di Natale: comprendere la sindrome di Boerhaave

Un uomo di 77 anni si trova in grave pericolo dopo aver consumato un pasto festivo abbondante, sviluppando la sindrome di Boerhaave. Questo raro ma serio disturbo esofageo può manifestarsi a seguito di un'eccessiva pressione sullo stomaco, causata da un pasto eccessivo. È fondamentale riconoscere i sintomi e cercare assistenza medica tempestiva in caso di complicazioni legate a un'alimentazione abbondante.

Durante le festività natalizie, un uomo di 77 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Trento a causa di una grave lesione all’esofago. L’episodio, avvenuto il giorno di Santo Stefano, ha portato alla diagnosi di sindrome di Boerhaave, una condizione rara e pericolosa causata da ripetuti sforzi di vomito.

Il gastroenterologo Enrico Stefano Corazziari, esperto in patologie esofagee, ha spiegato che l’anziano paziente ha subito una lacerazione esofagea dopo aver consumato un pasto abbondante, caratterizzato da un eccessivo apporto di cibo, in questo caso lenticchie.

Tuttavia, il medico ha sottolineato che non è solo il cibo in sé a essere colpevole, ma piuttosto le condizioni che hanno portato alla rottura dell’esofago.

La sindrome di Boerhaave: un evento raro ma serio

La sindrome di Boerhaave è una lacerazione spontanea dell’esofago che può derivare da sforzi intensi come il vomito. Questo tipo di lesione è particolarmente letale, presentando una mortalità che può raggiungere l’80%. Nel caso dell’uomo di Trento, il vomito violento ha provocato la fuoriuscita del contenuto gastrico nel torace, causando un’infezione grave.

Le cause scatenanti di una lacerazione esofagea

Il dottor Corazziari ha spiegato che la lacerazione esofagea può verificarsi in individui con tessuti più rigidi, come gli anziani. È fondamentale analizzare attentamente il caso per determinare il punto esatto della rottura e se il paziente avesse già condizioni preesistenti, come ernie o esofagite, che avrebbero potuto contribuire alla situazione. Non è raro che questo tipo di evento colpisca persone che già soffrono di problematiche legate all’esofago.

L’intervento salvavita

Il chirurgo Alberto Brolese, direttore della Chirurgia generale 2 all’ospedale Santa Chiara, ha guidato l’équipe medica durante l’intervento di emergenza. Nonostante fosse in vacanza, Brolese ha ricevuto la chiamata d’emergenza e ha affrontato un viaggio di 200 chilometri per raggiungere l’ospedale, superando ostacoli come ingorghi stradali e traffico intenso. Grazie alla sua prontezza e determinazione, è riuscito ad arrivare in tempo per salvare la vita del paziente.

Durante l’intervento, durato circa quattro ore, il dottor Brolese ha dovuto prendere decisioni rapide per suturare l’esofago, un’operazione complessa che ha richiesto grande abilità. Al termine dell’operazione, il paziente è stato dichiarato fuori pericolo e ha iniziato il suo percorso di recupero.

Il ruolo della responsabilità medica

Il dottor Brolese ha enfatizzato l’importanza dello spirito di servizio nel campo medico. La decisione di interrompere le proprie festività per rispondere a una chiamata d’emergenza è un chiaro esempio di quanto i medici siano dedicati alla salute dei loro pazienti. Questo caso sottolinea anche l’importanza di formare i giovani professionisti della medicina, affinché comprendano l’impatto delle loro scelte sulle vite altrui.

Rischi associati agli eccessi alimentari

Il caso dell’anziano paziente evidenzia i pericoli legati agli eccessi alimentari tipici delle festività. Non solo il rischio di sindrome di Boerhaave, ma anche altre complicazioni come epatiti acute legate all’uso di alcol, coliche biliari e pancreatiti acute. È cruciale che le persone, soprattutto gli anziani, prestino attenzione a ciò che mangiano e come lo fanno.

Per prevenire situazioni gravi, è sempre consigliabile mangiare con moderazione, masticare lentamente e scegliere porzioni appropriate. Evitare alimenti troppo caldi o piccanti è altrettanto importante per ridurre il rischio di complicazioni. L’acqua deve essere la bevanda principale per mantenere una buona idratazione durante i pasti festivi, evitando così problemi gastrointestinali.

Il caso del 77enne di Trento rappresenta un monito su come l’abbondanza di cibo e alcol possa avere conseguenze gravi per la salute. La vigilanza e la moderazione sono fondamentali, specialmente durante le celebrazioni.