Esplora la relazione tra Samuele Carrino e Kartika Malavasi: Tutti i dettagli svelati!

Chi ha avuto modo di vedere Riv4li, la serie di successo disponibile su Netflix, ha notato la forte intesa tra i personaggi principali, Claudio e Teresa, interpretati rispettivamente da Samuele Carrino e Kartika Malavasi. Questo legame ha suscitato l’interesse del pubblico, portando a interrogativi sull’alchimia mostrata sullo schermo e sulla sua eventuale presenza nella vita reale.

I due attori hanno alimentato i sospetti attraverso post affettuosi e contenuti condivisi sui loro profili social.

Tuttavia, nonostante le apparenze, Samuele e Kartika non sono una coppia. Lo scorso novembre, Carrino ha rivelato di avere una nuova fidanzata, e ora è il turno di Malavasi di fare lo stesso. La giovane attrice ha presentato il suo nuovo compagno con un video su TikTok, che è rapidamente diventato virale. A differenza di lei, il suo partner non è un attore, ma un calciatore che gioca per il Pescara.

Indizi e conferme sui social

Secondo quanto riportato dal sito Webboh, chi ha seguito attentamente le attività social di Kartika e Samuele aveva già notato alcuni segnali di un possibile legame romantico. I reciproci repost e i messaggi affettuosi scambiati mesi fa non lasciavano presagire nulla di buono. In particolare, un’interazione avvenuta lo scorso autunno ha visto Kartika esprimere il suo orgoglio per il compagno, ricevendo in cambio una chiara dichiarazione d’amore. Questo scambio ha suggerito che la loro relazione fosse già in corso da un po’ di tempo, ma mantenuta lontana dai riflettori.

Il video virale di Kartika

Il video pubblicato su TikTok da Kartika Malavasi ha catturato subito l’attenzione di tutti. In esso, la giovane attrice appare felice e spensierata accanto al suo nuovo fidanzato, il quale, come già accennato, non fa parte del mondo dello spettacolo. Questa scelta di presentazione ha sorpreso i fan, che si aspettavano un attore al suo fianco, dimostrando come la vita privata di una persona possa essere diversa dalla sua carriera pubblica.

Il debutto di Kartika in Riv4li

Parlando della sua esperienza sul set di Riv4li, Kartika ha rivelato di aver vissuto un mix di emozioni. In un’intervista con SuperGuidaTv, ha condiviso i suoi sentimenti durante il primo giorno di riprese: “Ho cercato di rimanere calma e il team di produzione mi ha supportato enormemente. Nonostante le mie paure di sbagliare, il regista e i tecnici mi hanno incoraggiato a essere me stessa”. Questo supporto si è rivelato cruciale per la sua prestazione.

Il legame tra personaggio e attrice

Kartika ha anche rivelato di sentirsi molto simile a Teresa, il suo personaggio nella serie. “Nella sua complessità, ho cercato di esprimere il mio vero io mentre interpretavo Terry. È stato importante per me rimanere autentica”. Questo approccio ha contribuito a rendere la sua interpretazione autentica e apprezzata dal pubblico.

La storia di Samuele Carrino e Kartika Malavasi evidenzia come la vita reale possa riflettersi in modo sorprendente nel mondo della finzione. Mentre i fan continuano a seguire le loro avventure sia sullo schermo che nella vita privata, si attendono ulteriori sviluppi interessanti.