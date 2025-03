Un’esplosione che ha scosso Villanterio

Questa mattina, un’esplosione ha colpito una palazzina a Villanterio, in provincia di Pavia, lasciando la comunità locale in stato di shock. Fortunatamente, tutti gli occupanti dell’edificio sono stati trovati in salvo, tranne un uomo che ha riportato ferite e che è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, che hanno avviato operazioni di ricerca e soccorso.

Intervento dei Vigili del fuoco e ricerca dei dispersi

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno inizialmente temuto che ci fossero tre dispersi tra gli occupanti della palazzina. Le squadre di soccorso hanno avviato una ricognizione approfondita, utilizzando anche unità cinofile per garantire che nessuno fosse rimasto intrappolato tra le macerie. Con grande sollievo, è stato confermato che gli altri residenti erano al sicuro, dissipando le preoccupazioni iniziali.

Cause dell’esplosione: indagini in corso

Le prime indagini hanno rivelato che gli impianti di gas della Metano Sant’Angelo, che servono l’edificio, risultano integri. Questo ha portato gli investigatori a considerare che l’esplosione possa essere stata causata da fattori diversi da una fuga di gas, come inizialmente ipotizzato. Le autorità competenti stanno ora conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente e garantire la sicurezza della comunità.