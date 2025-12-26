Esplosione in moschea a Homs: vittime, conseguenze e impatto sulla comunità

Un attacco terroristico avvenuto in una moschea a Homs ha causato numerosi morti e feriti, sollevando gravi preoccupazioni per la stabilità della Siria. La violenza continua a minacciare la sicurezza della regione, evidenziando la necessità di interventi urgenti per ripristinare la pace e la sicurezza.

Un grave attacco ha colpito la moschea Imam Ali bin Abi Talib, situata nel quartiere di Wadi al-Dahab a Homs, in Siria. L’esplosione, avvenuta subito dopo le preghiere del venerdì, ha provocato la morte di almeno sei persone e ha lasciato oltre venti feriti, secondo quanto riportato dalla Syrian Arab News Agency (SANA).

Le immagini diffuse dai media mostrano scene di panico, con i fedeli che fuggono dalla moschea e alcuni che vengono portati in barella verso le ambulanze. Il boato ha danneggiato gravemente la struttura, creando un cratere nel muro della sala principale di preghiera e disseminando detriti, libri e tappeti strappati sul pavimento.

Dettagli dell’attacco e indagini in corso

Le autorità locali hanno suggerito che l’esplosione potrebbe essere stata causata da un suicida o da esplosivi collocati all’interno della moschea. Le forze di sicurezza hanno immediatamente isolato la zona, avviando un’indagine per determinare l’origine dell’attacco.

Implicazioni settarie e contesto di sicurezza

Secondo Ayman Oghanna, corrispondente di Al Jazeera, Homs è una città caratterizzata da una popolazione eterogenea composta da alauiti, cristiani e musulmani sunniti. L’attacco, mirato a una moschea alauita, potrebbe aumentare le tensioni settarie già esistenti nel paese.

Fino ad ora, nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità per l’attacco, ma si è notata una recente ripresa delle attività di ISIL (ISIS) in Siria. Questo attacco arriva in un momento critico, poiché le forze governative hanno recentemente condotto operazioni che hanno portato all’arresto di presunti membri di ISIL vicino ad Aleppo.

Reazioni internazionali e contesto geopolitico

Le tensioni in Siria sono ulteriormente amplificate dalla risposta internazionale. La settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno bombardato posizioni di ISIL in Siria in risposta all’uccisione di due soldati americani e di un interprete civile. Inoltre, il governo di Damasco ha aderito a un’alleanza globale contro ISIL, promettendo di sradicare le ultime vestigia del gruppo terroristico.

Una situazione di sicurezza precaria

Questo attacco evidenzia la fragilità della sicurezza in Siria, dove il governo sta lottando per mantenere il controllo in un contesto di instabilità. L’esplosione alla moschea di Homs non è solo una tragedia umana, ma rappresenta anche un potenziale punto di svolta per l’equilibrio politico e sociale del paese, già profondamente segnato da anni di conflitto.

Mentre le autorità siriane indagano sull’accaduto, la paura di ulteriori attacchi e l’inasprimento delle tensioni settarie si fanno sempre più palpabili. La comunità internazionale osserva con apprensione, consapevole che la situazione in Siria continua a essere una delle più complesse e instabili del mondo.