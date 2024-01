Un incidente drammatico in via Borutta a Roma: un ragazzo perde un occhio, l’altro una mano, mentre cercavano di accendere i petardi recuperati da terra.

Un grave incidente nel pomeriggio

Un incidente ha coinvolto due giovani di 13 anni oggi pomeriggio, quando hanno cercato di raccogliere e accendere petardi inesplosi in via Borutta, zona Borghesiana, a Roma. Il risultato è stato estremamente grave: uno dei ragazzi ha perso un occhio, mentre l’altro ha subito l’amputazione di una mano. L’accaduto ha avuto luogo intorno alle 17:00, all’incrocio con via Tinnura. I due giovani, probabilmente attratti dalla pericolosa avventura, hanno deciso di raccogliere i petardi da terra e accenderli, senza rendersi conto dei rischi enormi a cui stavano esponendo le proprie vite.

L’intervento della polizia

Immediatamente dopo l’esplosione, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino per investigare sulla dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei residenti. Questo tragico episodio solleva nuovamente l’allarme sui pericoli legati all’uso irresponsabile di fuochi d’artificio, specialmente da parte dei più giovani. I genitori, le scuole e le istituzioni sono chiamati a sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi a giochi pericolosi e a monitorare attentamente le loro attività al fine di prevenire incidenti di questo genere.