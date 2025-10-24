Esplosioni e attacchi aerei in Russia: vittime e feriti aumentano drammaticamente

Esplosioni e attacchi aerei in Russia: vittime e feriti aumentano drammaticam...

Numerosi eventi tragici in Russia hanno causato un impatto devastante, con un alto numero di vittime e feriti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un’ondata di esplosioni e presunti attacchi aerei ha colpito diverse regioni della Russia, portando a un tragico bilancio di almeno 12 morti e numerosi feriti. Gli eventi si sono concentrati in particolare nella regione di Chelyabinsk, dove un’esplosione devastante ha interessato una fabbrica situata nella cittadina di Kopeysk.

Il governatore della regione, Alexei Teksler, ha confermato il numero delle vittime e ha reso noto che almeno cinque persone si trovano in condizioni critiche. Teksler ha sottolineato che le esplosioni non sarebbero state causate da attacchi con droni, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni media locali.

Dettagli sull’incidente a Kopeysk

La fabbrica interessata, conosciuta come Plastmass, è specializzata nella produzione di munizioni per l’artiglieria, un settore già soggetto a sanzioni occidentali. La potenza dell’esplosione è stata tale da far tremare i vetri delle finestre in diverse aree di Chelyabinsk, mentre i soccorsi sono stati immediatamente organizzati sul luogo dell’incidente.

Tributi e proteste della comunità

In seguito all’esplosione, centinaia di cittadini si sono radunati nella piazza centrale di Kopeysk per commemorare le vittime e per chiedere notizie sui lavoratori scomparsi. I residenti hanno costretto il rappresentante di un sindacato locale a leggere i nomi dei dodici dipendenti deceduti. Questo gesto ha rappresentato un momento di intensa emozione e solidarietà.

Altri eventi esplosivi in Russia

Oltre all’incidente a Kopeysk, report da altre regioni russe hanno segnalato esplosioni. Nella città di Stavropol, un’altra esplosione è stata registrata vicino a una base militare, dove una carrozzina contenente esplosivi è stata lasciata vicino a una fermata dell’autobus. Questo attacco ha provocato il ferimento di una donna e ha portato all’arresto di un uomo accusato di terrorismo.

Attacchi aerei e droni

Nelle regioni di Bryansk e Belgorod, vicine al confine ucraino, sono state segnalate due vittime civili a causa di attacchi di droni ucraini che hanno colpito veicoli. Nella regione di Ryazan, il governatore ha riferito che detriti di droni hanno causato un incendio in un impianto industriale, con l’indicazione che la raffineria di petrolio di Ryazan sarebbe stata colpita, anche se senza vittime.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato un numero significativo di droni ucraini, con 139 droni abbattuti durante la notte. Di questi, 56 erano stati avvistati nella regione di Belgorod, un forte segnale della crescente tensione e del conflitto in atto.

Questi eventi sottolineano un clima di incertezza e paura, non solo per la popolazione colpita, ma anche per la comunità internazionale, che osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione in Russia e nei territori circostanti.