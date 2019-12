Una vera tragedia nel giorno del Ringraziamento: il piccolo Colton è stato colpito da un proiettile sparato dal padre in una battuta di caccia.

Tragedia nella contea di Orangeburg: Colton Williams, un bambino di appena 9 anni, è morto durante una battuta di caccia alla lepre con il padre. Il piccolo, durante la giornata del Ringraziamento, si sarebbe recato insieme a papà in un bosco. Improvvisamente e forse per errore sarebbe stato colpito da un colpo di fucile sparato proprio dal padre. Il piccolo è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportare. Da quanto si apprende la sua morte ha gettato nello sconforto l’intera famiglia ma anche la scuola e i compagni di classe. Colton è stato ricordato da tutti come un bambino in gamba e generoso.





Morto in battuta di caccia

La contea di Orangeburg, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, è stretta intorno alla famiglia del piccolo Colton Williams.

Nel giorno del Ringraziamento, il bambino di soli 9 anni, era andato con il padre in una battuta di caccia. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto. Da quanto hanno ricostruito i media locali, infatti, il piccolo si sarebbe avvicinato troppo all’area dedicata alla battuta di caccia e a causa della scarsa visibilità sarebbe stato scambiato per una preda. Insieme a suo padre stavano cacciando un coniglio. Purtroppo, però, un proiettile sparato dal papà lo ha colpito e lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del personale medico: le ferite riportate da Colton si sono rivelate troppo gravi.

La sua famiglia, i compagni di scuola e gli insegnati lo hanno descritto come uno studente in gamba. I suoi organi, come ha spiegato il nonno, sono stati donati per salvare altre vite.

La Polizia, infine, ha archiviato le indagini sul caso.