Al via le elezioni in Inghilterra, urne aperte in 650 collegi: i più recenti sondaggi vedono in testa l'attuale primo ministro Boris Johnson.

Sono aperti i seggi per le elezioni in Inghilterra 2019: dalle ore 7 alle ore 22 (ore 23 italiane) i cittadini britannici potranno esprimere le loro preferenze. Nel Regno Unito sono coinvolti 650 collegi tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. I risultati, inoltre, giungeranno tra giovedì e venerdì. Al momento, secondo gli ultimi sondaggi, il favorito è l’attuale primo ministro conservatore Boris Johnson. L’avversario laburista Jeremy Corbin, però, è ancora agguerrito per strappare la maggioranza attuale. Per il regno Unito si tratta delle terze elezioni in meno di cinque anni (dopo quelle del 2015 e del 2017).





Elezioni Inghilterra 2019

Oggi è il giorno più importante dell’anno per il Regno Unito: si stanno svolgendo in queste ore le elezioni in Inghilterra 2019. Si tratta del terzo voto in cinque anni che potrebbe decidere le sorti della Brexit.

Nella campagna elettorale, infatti, il premier Boris Johnson ha utilizzato lo slogan ‘Get Brexit done’ per pubblicizzarsi. Il rivale, Jeremy Corbyn, invece, spera ancora di poter scalzare il primo ministro e di convocare un secondo referendum per l’uscita dall’Unione Europea. Tutto è in mano ai 45 milioni di cittadini inglesi degli oltre 650 collegi al voto tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord.

Attualmente secondo gli ultimi sondaggi sono in testa i conservatori di Johnson, che invita a “combattere per ogni voto”. Il suo obbiettivo è concludere la Brexit entro il 31 gennaio 2020. Dai laburisti, invece, arrivano messaggi di “speranza”, di “cambiamento radicale”, di “difesa della sanità pubblica” e “di rifiuto di accordi segreti sulla Brexit”.