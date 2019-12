Bimba morta dopo la festa di Natale: era tornata a casa con la febbre e i genitori l'avevano messa a letto convinti fosse una semplice influenza

Sarebbe dovuto essere un momento di spensieratezza, allegria, gioia e tanta felicità respirando il magico clima delle festività natalizie. Uno di quei momenti che si ricordano con il sorriso in volto anche a distanza di anni. Eppure per la famiglia della piccola Isla Wilkinson quel giorno si è trasformato in un incubo. La triste vicenda arriva dal New Castle, dove lascia sconvolti la notizia della bimba morta dopo la festa di Natale.

La piccola aveva solo 5 anni. Aveva avvertito i primi sintomi di malessere dopo poche ore dalla festa di Natale con i suoi compagni. Dopo lo spettacolo, infatti, era tornata a casa con la febbre e i genitori l’avevano subito messa a letto convinti si trattasse di una normale influenza.

Tuttavia, a distanza di neanche 24 ore, le sue condizioni sono peggiorate.

La febbre continuava a salire e la tosse non diminuiva. Immediato il ricovero in ospedale, dove purtroppo nell’arco di pochi minuti il suo stato di salute si è ulteriormente aggravato. Il suo cuore ha smesso di battere per 20 minuti prima che i medici potessero intervenire. Indotta in coma artificiale, i dottori hanno sottoposto la bambina ai test necessari, i quali hanno mostrato dei danni cerebrali irreversibili.



Per amici e parenti Isla era un angelo. Una bambina amatissima dai suoi genitori e molto legata al fratello. La famiglia è sconvolta per la scomparsa prematura della loro bimba. Nei prossimi giorni si svolgerà l’autopsia, la quale chiarirà le cause che hanno fatto ammalare la piccola. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato all’arresto cardiaco.