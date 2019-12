Il santone Joao Teixeira de Faria è stato condannato a 19 anni di carcere per aver abusato sessualmente di decine di donne in Brasile.

Decine se non centinaia di donne stuprate e sottoposte a violenza fisica in Brasile. Questi i reati che sono valsi una condanna a 19 anni di carcere a Joao Teixeira de Faria, conosciuto anche come Joao de Dios. L’uomo, brasiliano di 77 anni, avrebbe circuito le vittime grazie alle sue presunte doti di guaritore e per decenni avrebbe attirato persone da tutto il mondo. Un giudice dello stato di Goias ha condannato Joao Teixeira de Faria per quattro diversi casi di stupro, che potrebbero essere solo i primi di una lunga serie di reati commessi dal santone brasiliano.





Decine di donne stuprate in Brasile

Ad accusare l’uomo non sono solo le sue pazienti ma anche sua figlia, che lo ha denunciato per aver regolarmente abusato sessualmente di lei.

Il 77enne è accusato non solo di violenze fisiche ma anche di traffico di esseri umani. L’uomo avrebbe infatti venduto, nel corso di questi ultimi anni, molti dei bambini e delle bambine nati come conseguenza dei ripetuti stupri. Faria ha attirato negli anni migliaia di persone sostenendo di avere poteri curativi e di riuscire a far passare tutto, da una leggera depressione fino ad arrivare al cancro.

Secondo quanto scaturito dalle indagini, l’uomo avrebbe persino effettuato degli interventi chirurgici nonostante non avesse nessun tipo di abilitazione o licenza medica. Il presunto curatore avrebbe anche prodotto e venduto milioni di pillole anticoncezionali prive in realtà di qualsiasi effetto o principio attivo.

Un caso simile si era verificato anche in Italia nel 2017. Un sedicente santone di 69 anni organizzava una serie di sedute spiritiche in una mansarda a Torino con l’aiuto di due complici di 73 e 19 anni.

La polizia aveva arrestato i tre organizzatori con l’accusa di stupro di gruppo.