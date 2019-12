Dopo l'attacco col machete al rabbino di New York, una chiesa in Texas è stata teatro di una sparatoria.

Paura in Texas, dove la chiesa West Freeway Church of Christ è stata oggetto di una sparatoria nel pomeriggio di domenica 29 dicembre 2019. Il bilancio provvisorio è di due morti e un ferito grave, stando a quanto riportato da alcuni media locali. Una persona sarebbe morta sul posto mentre l’altra mentre veniva trasportata in ospedale. Uno di loro è il killer, freddato dalla Polizia. L’attacco è giunto a poche ore di distanza da quello con il machete verificatosi nella casa di un rabbino a New York.